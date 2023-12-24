Jose Mourinho yeni hedefini belirledi: Bonucci

Roma, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho yeni hedefini belirledi: Bonucci
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24 Aralık 2023 13:45
Jose Mourinho'nun ekibi Roma, transfer için yeni hedefini belirledi; Leonardo Bonucci.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın ara transfer döneminde savunma hattına transfer yapacağı ve adaylardan birinin de Bonucci olduğu aktarıldı.

Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto'nun Bonucci'nin menajeriyle şimdiden temasa geçtiği belirtildi.

36 yaşındaki futbolcunun, Union Berlin'de bu sezon 16 lig maçının sadece 7'sinde süre aldığı ve devre arasında Alman ekibiyle sözleşmesini feshedebileceği kaydedildi.

Bonucci'nin sözleşmesini feshetmesi durumunda, mali sıkıntılar yaşayan Roma için ideal bir transfer olacağı ifade edildi.

Juventus'tan yaz transfer döneminde Union Berlin'e imza atan Bonucci'nin Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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