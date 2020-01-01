Jose Mourinho, Vedat Muriqi için ısrarlı

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında öne çıkan isimlerden olan Vedat Muriqi için Tottenham'ın ısrarı sürüyor.

Kaynak: Akşam
Jose Mourinho, Vedat Muriqi için ısrarlı
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01 Ocak 2020 10:07
Fenerbahçe'ye bu sezon hayat veren Vedat Muriqi'nin peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor.

Kosova Milli Takımı'yla, İngiltere'ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi'de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham'ın, Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığını da bildirdi.

FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI YOK

Vedat Muriqi'nin ismi daha önce Manchester United'ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya'dan da çok ciddi teklifler var. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

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