Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı istiyor

milli oyuncususürpriz bir talip çıktı.İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisiile yollarını ayırmaya hazırlanan, transfer için 3 aday belirledi.Haberde; Jose Mourinho'nun ekibininvegündemine aldığı kaydedildi.Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'ı da listesine aldığı belirtildi.Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.