Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı istiyor
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18 Kasım 2023 10:47
Trabzonspor'un milli oyuncusu Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, transfer için 3 aday belirledi.

3 ADAYDAN BİRİ UĞURCAN

Haberde; Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDILAR

Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'ı da listesine aldığı belirtildi.

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.



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