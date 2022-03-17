Jose Mourinho: "Tüm savaşları durdurun!"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho,dünyadaki tüm savaşların hemen durması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Tüm savaşları durdurun!'
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17 Mart 2022 17:18
Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bir an önce durmasını istedi.

Basın toplantısında konuşan Moujrinho, "Çok tarafsız ve akılcı bir konuşma yapacağım. Ukrayna'daki savaşın hemen durması lazım. Ayrıca, dünyadaki tüm savaşların durması lazım. Bir an önce durun. Bunu her gün söylemem gerekiyorsa söylerim. Savaşları durdurun." dedi.

Portekizli teknik adam, "Burada siyasetten bahsetmiyorum. Şahsi olarak siyasetle çok ilgili biriyimdir. Ancak, kamuoyu önünde siyasi sözler kullanmam. Yine de her gün bağıracağım. Savaşı durdurun. Tüm savaşları durdurun!" sözleriyle konuşmalarını noktaladı.

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