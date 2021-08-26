Jose Mourinho: "Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Jose Mourinho: 'Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı'
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26 Ağustos 2021 22:26
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşması açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililer hakkında övgü dolu sözler kullanan Jose Mourinho "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor." dedi.

Jose Mourinho ayrıca "Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi." açıklamasını yaptı.


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