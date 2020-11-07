Jose Mourinho: "Tecrübem büyük, dengem yerinde"

Tottenham Hotspur teknik direktörü Jose Mourinho, takımının sezona iyi başlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Jose Mourinho: 'Tecrübem büyük, dengem yerinde'
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07 Kasım 2020 17:20
Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho takımının sezona iyi başlaması üzerine açıklamalarda bulundu.

Deneyimli Portekizli teknik direktör, sezona iyi başlamalarının takımın dengesini bozmayacağını iddia etti.

"DENGEMİ KAYBEDECEK DEĞİLİM"

Mourinho açıklamasında; "Çok uzun yıllar süren bir futbol tecrübem var ve birkaç galibiyet yüzünden dengemi kaybedecek değilim. Her şey dengeyi kurabilmekle ve her maça sistematik yaklaşabilmekle ilgili." dedi.

Jose Mourinho, bu sezon başında yapılan transferlerle kafasındaki takımı kurma şansını buldu. Tottenham'da Kane ve Son ikilisinin varlığı birçok konuda işleri kolaylaştırıyor.



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