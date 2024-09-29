Jose Mourinho: "Taze oyuncular gerekiyordu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçı öncesi açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Taze oyuncular gerekiyordu'
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29 Eylül 2024 18:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

Portekizli teknik adam, "Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına. Tadic ve Dzeko'nun tecrübesini, Maximin'in birebir gücünü göz önüne aldım. Maximin, hangi savunmacıya karşı oynarsa oynasın fark etmiyor. Rakipler savunma yaparken böylesine bir oyuncuya sahip olmak önemli." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Aslında oyun kurulumumuz, rakibimize de bağlı. USG'ye bakınca, onlar sahanın her yerinde adam adama baskı yapıyorlardı. Uzun top oynayınca da Burgess daha uzun olduğu için her topu aldı. Amrabat, stoperlerin arasına girince bu sorunu çözdü." sözlerini sarf etti.

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