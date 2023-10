Jose Mourinho: 'Suudi Arabistan'a gideceğim'

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



"SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEĞİM"



Kariyerinde bir gün Suudi Arabistan'a gideceğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bundan oldukça eminim." dedi.



Roma'da yeni sezona kötü başladığı hatırlatılan başarılı teknik adam, İtalyan ekibindeki sözleşmesine bağlı olduğunu kaydetti. Mourinho, "Roma'daki işime bağlıyım. Son güne kadar kulübüme her şeyi vermek istiyorum" sözlerini sarf etti.



"GELİŞİMİ GÖRMEK İSTİYORUM"



"Kimse geleceği bilemez ama Suudi Arabistan'da kesinlikle çalışacağım" diyen 'Özel Biri', "Suudi Arabistan'da kapılar benim için her zaman açık. Oradaki gelişimi hissetmek istiyorum" yorumunda bulundu.



Mourinho, açıklamalarına, "Suudi Arabistan'a ilk giden Cristiano Ronaldo oldu. Oyuncular ilk başta bunun tek kişilik bir gösteri olduğunu düşündü ama yazın her şeyin değiştiğini fark ettiler" diye devam etti.



60 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Sadece kariyerlerinin son döneminde olan oyuncular değil, kariyerlerinin en iyi dönemlerindeki futbolcular da Suudi Arabistan'a gidiyor çünkü orada rekabet gerçek. Sadece yere lig değil, aynı zamanda Asya Şampiyonlar Ligi de çok ilginç" dedi.



AYRILIK İDDİASI!



İtalyan basını, sezona kötü başlayan Roma'nın teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırabileceğini öne sürdü. Ancak Roma Yönetimi, Mourinho için ayrılık iddialarını yalanladı.



Jose Mourinho'nun Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.