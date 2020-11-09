Jose Mourinho: 'Şampiyonluk zor'

Tottenham'daki 2. sezonuna iyi bir başlangıç yapan ve takımını Leicester City'nin hemen ardında 2. sıraya yerleştiren Jose Mourinho, şampiyon olmalarının zor olduğunu söyledi.



Şampiyonluğun kendileri için ulaşması zor bir hedef olduğunu belirten Portekizli hoca, "Bu takım Avrupa'nın birçok liginde şampiyon olabilir ancak Premier Lig, şampiyon olması en zor lig. Çok iyi bir sezon geçirir, çok fazla puan toplayabilirsin ancak burada Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Leicester, Arsenal var. Yine de şampiyon olamayabilirsin." ifadelerini kullandı.



Tottenham, 8 hafta sonunda 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.



