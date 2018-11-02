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Jose Mourinho: ''Şampiyonluk konuşamayız''

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'de şampiyonluk hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho: ''Şampiyonluk konuşamayız''
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02 Kasım 2018 18:20
Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, Bournemouth maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hakkında konuşamayacaklarını belirten Mourinho, ''İlk 4'ün dışında kaldığınızda şampiyonluk konuşamazsınız. Tekrar ilk 4'e girdiğimizde o zaman fikstüre, sakatlıklara bakar ve tekrar konuşuruz.'' sözlerini kullandı.

''ARALIK AYININ SONUNDA...''

Daha iyi bir pozisyonda olmaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, ''Aralık ayının sonunda olduğumuz pozisyon, şimdikinden daha iyi olmak zorunda. Evimizde 19 tane maç oynayacağız. Ancak şampiyonluk adayları Liverpool ve Manchester City ile deplasmanda oynayacağız. Fikstürümüz hoş değil ama daha iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor.'' dedi.

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