Jose Mourinho: ''Şampiyonluk konuşamayız''

Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan'da teknik direktör, Bournemouth maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk hakkında konuşamayacaklarını belirten Mourinho, ''İlk 4'ün dışında kaldığınızda şampiyonluk konuşamazsınız. Tekrar ilk 4'e girdiğimizde o zaman fikstüre, sakatlıklara bakar ve tekrar konuşuruz.'' sözlerini kullandı.Daha iyi bir pozisyonda olmaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, ''Aralık ayının sonunda olduğumuz pozisyon, şimdikinden daha iyi olmak zorunda. Evimizde 19 tane maç oynayacağız. Ancak şampiyonluk adayları Liverpool ve Manchester City ile deplasmanda oynayacağız. Fikstürümüz hoş değil ama daha iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor.'' dedi.