Jose Mourinho, sakatlık yaşadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı. Ufak bir sakatlık yaşayan Portekizli teknik adamın sekere yürüdüğü görüntüsü gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho, sakatlık yaşadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 13:59
Son güncelleme 31 Ekim 2024 14:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda talihsiz bir olay yaşadı.

Portekizli teknik adam, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı.

Fenerbahçe, yeni takımı otobüsünü teslim alırken Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüntü gündem oldu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery