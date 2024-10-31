Jose Mourinho, sakatlık yaşadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda talihsiz bir olay yaşadı.
Portekizli teknik adam, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı.
Fenerbahçe, yeni takımı otobüsünü teslim alırken Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüntü gündem oldu.
Portekizli teknik adam, antrenmanda bir futbolcuyla çarpıştı.
Fenerbahçe, yeni takımı otobüsünü teslim alırken Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüntü gündem oldu.
Antrenmanda futbolcu çarptığı için Jose Mourinho sekerek yürüyor. pic.twitter.com/JJGPkea04K
— Sporxtv (@sporxtv) October 31, 2024