MOURINHO: "ROMA'NIN TUTKUSUNU HİSSETTİM"

TIAGO PINTO: "JOSE YENİ LİDERİMİZ"

AS Roma, Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Roma, Paulo Fonseca'nın sezon sonunda ayrılmasının ardından Jose Mourinho'nun göreve başlayacağını ve 30 Haziran 2024'e kadar görevinde kalacağını duyurdu.Roma Başkanı Dan Friedkin, "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.Jose Mourinho, "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. Tiago Pinto ve kulüp sahibiyle yaptıuğımı görüşmelerden sonra AS Roma'ya katılma tutkusunu hissettim. Onlarla aynı tutkuyu hissediyorum. Beni her zaman tutku yönetmiştir. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız." dedi.Portekizli teknik direktör, "Roma taraftarlarının tutkusu beni ikna edici bir faktör oldu. Bu nedenle görevi kabul ettim. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Daje Roma!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, "Jose boşa çıktığında direkt olarak görüşmelere başladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini almak için şansımız vardı, değerlendirdik. Jose'nin kazanma isteği ve tutkusunu biz de istiyoruz. Kaç kupa kazandığını değil, her zaman bir sonrakini düşünür. Bilgisi, tecrübesi ve liderliğiyle bizi bir üst seviyeye çıkaracak. Sportif olarak başarılı bir proje yaratmak zaman ister, bunu biliyoruz. Doğru insanlara sabredeceğiz ve doğru noktaya geleceğiz Jose, bizim projemiz için en uygun isimdi. Uzun dönemli bir proje oluşturduk. Friedkin Ailesi'yle birlikte bir vizyon ve hırsımız var. AS Roma'yı ait olduğu noktaya çıkaracağız." açıklamasını yaptı.