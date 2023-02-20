Jose Mourinho: 'Rakipler kazanınca 'dahi', biz kazanınca 'sıkıcı' oluyoruz'

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Hellas Verona karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"HAKKIMIZ VERİLMİYOR"



Takımın hakkının kimse tarafından verilmediğini söyleyen Mourinho, "İnsanlar, bu takımın hak ettiklerini vermiyor. Çok zor koşullarda inanılmaz işler yapıyoruz. Bu çocukların hakkının verilmemesi, beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bilmiyorum, ya anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Ben, oyuncularıma minnettarım." dedi.



"BİZ KAZANINCA SIKICI OLUYORUZ"



Rakiplerine çifte standart uygulandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Medya sürekli aleyhimize çalışıyor. Rakipler kazanınca dahi, biz kazanınca şanslı veya sıkıcı oluyoruz. Ben 60 yaşındayım ve her şeyi kazandım, güzel sözlere ihtiyacım yok. Ama oyuncularımın, güzel ve övgülü sözlere ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma, 44 puanla Serie A'da 3. sırada bulunuyor.





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