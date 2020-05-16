Jose Mourinho, Premier Lig'deki meslektaşlarını eleştirdi

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'in tekrar başlamasına hazır olduğunu belirtti ve meslektaşlarına da mesaj gönderdi.
"EVDE BUNDELIGA İZLESİNLER"
Geri dönmeye hazır olduklarını belirten Mourinho, Premier lig'deki meslektaşları için; "Premier Lig'in başlamasını istemeyen teknik direktörler evlerinde oturup Bundesliga izlesinler" dedi.
"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"
Takımı Tottenham'ın fizik durumu hakkında açıklamalar yapan 57 yaşındaki teknik adam; "Oyuncularımın kondisyonlarını korumalarıyla gurur duyuyorum, büyük profesyonellik, tutku, özveri gösterdiler. Uzaktan son derece sıkı çalıştık. Her oyuncum bireysel idmanlarında kararlıydı. Şimdi küçük gruplar halinde birlikte idman yapmayı da destekliyorum" dedi.
Premier Lig'e ara verildiğinde Tottenham, 41 puanla 8. sırada yer alıyordu.
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"EVDE BUNDELIGA İZLESİNLER"
Geri dönmeye hazır olduklarını belirten Mourinho, Premier lig'deki meslektaşları için; "Premier Lig'in başlamasını istemeyen teknik direktörler evlerinde oturup Bundesliga izlesinler" dedi.
"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"
Takımı Tottenham'ın fizik durumu hakkında açıklamalar yapan 57 yaşındaki teknik adam; "Oyuncularımın kondisyonlarını korumalarıyla gurur duyuyorum, büyük profesyonellik, tutku, özveri gösterdiler. Uzaktan son derece sıkı çalıştık. Her oyuncum bireysel idmanlarında kararlıydı. Şimdi küçük gruplar halinde birlikte idman yapmayı da destekliyorum" dedi.
Premier Lig'e ara verildiğinde Tottenham, 41 puanla 8. sırada yer alıyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın