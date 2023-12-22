Jose Mourinho: 'Portekiz'e gidebilirdim'

Jose Mourinho, cumartesi günü oynanacak Napoli maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Her zaman Roma'ya dürüst davrandım. Buraya geldiğimde çok önemli bir teklif aldım. Bunu yönetime ilettim ve Roma ile anlaşmam olduğu için reddettim." ifadelerini kullandı.



Portekiz Milli Takımı'nın teklifini kabul etmediğini söyleyen Mou, "Konferans Ligi'ni kazandığımız yılın Aralık ayında Portekiz'in teknik direktörü olabilirdim ama Roma yönetimi kalmamı istedikleri için ayrılmadım." dedi.



Mourinho ayrıca, "Finalden sonra Kulüple görüştüm ve Suudi Arabistan'ın ilgisinden bahsettim. Ne olursa olsun onlara ayrılmayacağımı bildirdim. Olumlu ya da olumsuz şeylerle mücadele ediyorum. Zorluklarla karşılaşsam da kalıp mücadele etmek istedim. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU