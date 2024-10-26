Samsun beraberliğiyle sert şekilde eleştirilen, oynattığı futbolun Fenerbahçe'nin dokusuyla uyuşmadığı yorumları yapılan Mourinho, Manchester United karşısındaki futbolla bu kez övgü aldı.



FENERBAHÇE'NİN DNA'SINA UYGUN FUTBOL



1- "Topu ver, skoru al" oyun tarzı yerine Mourinho ilk kez Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun şekilde maça müthiş bir ön baskıyla başladı. Osayi, Tadic ve En-Nesyri'in vuruşlarında Onana devleşmese ilk yarı skorun 3-1 olması işten bile değildi.



EN NESYRİ AÇILDI



2- Milli maç yorgunu Dzeko kenara alınıp yılın en pahalı transferi En-Nesyri ilk 11'de sahaya sürülünce, Faslı golcü beklenen patlamayı yaptı.



AMRABAT ETKİLİYDİ



3- Amrabat'la özel olarak ilgilenen Mourinho istediği geri dönüşü aldı ve Faslı yıldız eski takımına karşı çok etkili bir performans sergiledi.



DJİKU SAĞA ÇEKİLDİ



4- Sol bekte oynayan Mert Müldür, Osayi kramp problemi yaşasa da yerinde kaldı. Djiku sağ beke çekilerek tek dokunuşla sistem sürdü.



''İŞTE MOURINHO''



5- Eleştirilere kızdığını belli eden Mourinho'yu bu durumun aynı zamanda motive ettiği görüldü. Sistem değişikliği, kendine has davranışları ve iğneleyici ifadeleri "İşte Mourinho" dedirtti.







