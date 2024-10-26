Samsun beraberliğiyle sert şekilde eleştirilen, oynattığı futbolun Fenerbahçe'nin dokusuyla uyuşmadığı yorumları yapılan Mourinho, Manchester United karşısındaki futbolla bu kez övgü aldı.
FENERBAHÇE'NİN DNA'SINA UYGUN FUTBOL
1- "Topu ver, skoru al" oyun tarzı yerine Mourinho ilk kez Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun şekilde maça müthiş bir ön baskıyla başladı. Osayi, Tadic ve En-Nesyri'in vuruşlarında Onana devleşmese ilk yarı skorun 3-1 olması işten bile değildi.
EN NESYRİ AÇILDI
2- Milli maç yorgunu Dzeko kenara alınıp yılın en pahalı transferi En-Nesyri ilk 11'de sahaya sürülünce, Faslı golcü beklenen patlamayı yaptı.
AMRABAT ETKİLİYDİ
3- Amrabat'la özel olarak ilgilenen Mourinho istediği geri dönüşü aldı ve Faslı yıldız eski takımına karşı çok etkili bir performans sergiledi.
DJİKU SAĞA ÇEKİLDİ
4- Sol bekte oynayan Mert Müldür, Osayi kramp problemi yaşasa da yerinde kaldı. Djiku sağ beke çekilerek tek dokunuşla sistem sürdü.
''İŞTE MOURINHO''
5- Eleştirilere kızdığını belli eden Mourinho'yu bu durumun aynı zamanda motive ettiği görüldü. Sistem değişikliği, kendine has davranışları ve iğneleyici ifadeleri "İşte Mourinho" dedirtti.
Jose Mourinho, özüne döndü!
Mourinho, Fenerbahçe'nin Manchester United karşısındaki oyunuyla eleştirilerin aksine bu kez övgü aldı. Detaylar haberimizde...
Samsun beraberliğiyle sert şekilde eleştirilen, oynattığı futbolun Fenerbahçe'nin dokusuyla uyuşmadığı yorumları yapılan Mourinho, Manchester United karşısındaki futbolla bu kez övgü aldı.
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