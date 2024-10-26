Jose Mourinho, özüne döndü!

Mourinho, Fenerbahçe'nin Manchester United karşısındaki oyunuyla eleştirilerin aksine bu kez övgü aldı. Detaylar haberimizde...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho, özüne döndü!
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26 Ekim 2024 09:46

Samsun beraberliğiyle sert şekilde eleştirilen, oynattığı futbolun Fenerbahçe'nin dokusuyla uyuşmadığı yorumları yapılan Mourinho, Manchester United karşısındaki futbolla bu kez övgü aldı.

FENERBAHÇE'NİN DNA'SINA UYGUN FUTBOL

1- "Topu ver, skoru al" oyun tarzı yerine Mourinho ilk kez Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun şekilde maça müthiş bir ön baskıyla başladı. Osayi, Tadic ve En-Nesyri'in vuruşlarında Onana devleşmese ilk yarı skorun 3-1 olması işten bile değildi.

EN NESYRİ AÇILDI

2- Milli maç yorgunu Dzeko kenara alınıp yılın en pahalı transferi En-Nesyri ilk 11'de sahaya sürülünce, Faslı golcü beklenen patlamayı yaptı.

AMRABAT ETKİLİYDİ

3- Amrabat'la özel olarak ilgilenen Mourinho istediği geri dönüşü aldı ve Faslı yıldız eski takımına karşı çok etkili bir performans sergiledi.

DJİKU SAĞA ÇEKİLDİ

4- Sol bekte oynayan Mert Müldür, Osayi kramp problemi yaşasa da yerinde kaldı. Djiku sağ beke çekilerek tek dokunuşla sistem sürdü.

''İŞTE MOURINHO''

5- Eleştirilere kızdığını belli eden Mourinho'yu bu durumun aynı zamanda motive ettiği görüldü. Sistem değişikliği, kendine has davranışları ve iğneleyici ifadeleri "İşte Mourinho" dedirtti.



 
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