YUNUS İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLERE SAHİP

'ABRAHAM İLE İNANILMAZ İKİLİ OLURLAR'

KİRALAMA TEKLİFİ DE MASADA

ZEKİ ÇELİK TRANSFERİ TAMAM, KULÜBÜ...

'TÜRK ESİNTİLİ BİR SAĞ KANAT'

İtalyan devi Roma, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, transferde rotasını iki Türk yıldıza çevirdi. Roma, bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün ile Lille'den ayrılması beklenen Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.Çizme'nin önde gelen kuruluşlarından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Jose Mourinho, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile ilgili gerekli bilgilere sahip. Gazete, Yunus Akgün'ün geçen sezon 9 gol ve 12 asist yaptığını, performansıyla birlikte Türkiye Milli Takımı'nda da yer almasının sürpriz olmadığına dikkati çekti.Yunus Akgün'ün yetenekli bir oyuncu olduğu ve forvet hattındaki Tammy Abraham ile birlikte göz alıcı şeyler yapabileceğini vurgulandı. Ayrıca futbolcu için Galatasaray'ın tavrının da önemli olduğu yazıldı.Roma, Yunus Akgün transferinde çeşitli formülleri de masada tutuyor. Yani; Roma'nın 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili kiralama teklifi de yapabileceği belirtiliyor.Öte yandan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in de geçen yazdan beri Roma'nın kıskacında olduğu ve transfer için orta noktanın daha önce bulunamadığı hatırlatıldı. Mourinho'nun Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'a tam olarak güvenemediği ve Fransa'da şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'in iyi bir alternatif olduğu vurgulandı. Haberde Zeki Çelik'in kontratının da 2023 tarihine sona ereceği ve oyuncu ile yıllık 2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı bilgisi paylaşıldı.Roma'nın Zeki Çelik için kulübüyle de 7.5 milyon Euro civarında bir anlaşmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Türk esintili bir sağ kanada sahip olmayı düşündüğü de haberin detaylarında yer aldı. Hatırlanacağı üzere Roma'da daha önce Salih Uçan, Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin gibi Türk oyuncular da forma giymişti.