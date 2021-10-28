Jose Mourinho'nun şaşırtan görüntüsü

Cezalı olduğu için Cagliari karşısında takımın başında olamayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardındna stadın merdivenlerinde yemek yediği bir fotoğraf paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho'nun şaşırtan görüntüsü
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28 Ekim 2021 15:24
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçın ardından İnstagram hesabından stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendiği bir fotoğraf paylaştı.

Napoli'ye karşı ihraç edildiği için Cagliari maçında takımını yalnız bırakan Mourinho, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek soyunma odasına giremiyorum." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İtalyan basınında bu durum, Avrupa maçında alınan ağır yenilgiden sonra geçen zor haftaya biraz mizah katmak istediği şeklinde yorumlandı.
Roma hafta içi Uefa Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 kaybederek tarihi bir yenilgi almıştı.


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