Jose Mourinho'nun planları son anda yıkıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre Lille maçının kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Mourinho, lig maçında 10 numara pozisyonunda oynattığı Dusan Tadic'e bu kez farklı bir görev verdi. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken, Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.
ÜÇLÜ HÜCUM PLANI TUTTU AMA...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı. Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi. Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi. 62'de Mert Hakan'ın yerine yeni transfer Youssef En Nesyri'yi sahaya süren Mou, Dzeko'yla beraber santrfor hattını ikiledi.
Portekizli hoca, gol ihtiyacının olduğu anlarda Dusan Tadic'in yerine de Cenk Tosun'u aldı ve üçüncü bölgeyi üçledi. Hücum hattının daha da güçlenmesi sonrası Kanarya, 90+1'de Bafode Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Ancak Fener, uzatmalarda kaybetti.
Mourinho, lig maçında 10 numara pozisyonunda oynattığı Dusan Tadic'e bu kez farklı bir görev verdi. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken, Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.
ÜÇLÜ HÜCUM PLANI TUTTU AMA...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı. Geçtiğimiz sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada sağ kanatta değerlendirildi. Adana Demirspor maçında teknik direktör Mourinho'nun 10 numara pozisyonunda oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi. 62'de Mert Hakan'ın yerine yeni transfer Youssef En Nesyri'yi sahaya süren Mou, Dzeko'yla beraber santrfor hattını ikiledi.
Portekizli hoca, gol ihtiyacının olduğu anlarda Dusan Tadic'in yerine de Cenk Tosun'u aldı ve üçüncü bölgeyi üçledi. Hücum hattının daha da güçlenmesi sonrası Kanarya, 90+1'de Bafode Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Ancak Fener, uzatmalarda kaybetti.
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