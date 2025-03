Jose Mourinho'nun kayıp yıldızları!

Kadıköy'deki 3-1'lik Glasgow Rangers yenilgisi ve oynanan kötü futbol akıllara ilk 11 dışında kalan isimleri getirdi.



Fred'in yokluğunda acı çektiği net bir şekilde görülen sarı lacivertli taraftarlar "Ah be. Nerede İsmail" diyerek saçını başını yoldu.



GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'YE HAYAT VERENLER BU SEZON FORMA KAPAMIYOR



İrfan Can Kahveci de özlenen bir diğer isimdi. Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle iki futbolcuyu görebilene aşk olsun. Geçen sezon İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'ye hayat veren iki futbolcu, bu sezon formayı kapamıyor.



İSMAİL YÜKSEK



Sakatlıklarla boğuşan İsmail, geçen sezon 47 maçta 355 dakika oynayıp 1 gol ve 6 asist üretmişti. Milli futbolcu, sezon sarı-lacivertli formayla 1397 dakika sahada kalabildi.



İRFAN CAN KAHVECİ



İrfan Can, geçen sezon 46 maçta 18 gol ve 12 asistle oynamış, istikrarıyla dikkat çekmişti. Bu sezon Fenerbahçe'yle sözleşme uzatan İrfan Can, sadece 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.



OSAYI SAMUEL



Osayi Samuel de sistem kurbanı oldu. 3'lü savunmada formayı Oğuz Aydın'a kaptıran Nijeryalı futbolcu, yeni sözleşme konusunda da kriz yaşıyor.