Jose Mourinho'nun En Nesyri kararı!

Faslı oyuncu En Nesyri'ye taliplerin olması, yönetimi bir karar vermeye itecek gibi duruyordu.



BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI



Faslı forvet, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak En-Nesyri, şu ana kadar bekleneni veremedi. Rekabette Dzeko'nun gerisinde kalan başarılı oyuncun, 11 maçta 1 gol atabildi.



En-Nesyri konusunda sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, eski takımı Sevilla'nın En-Nesyri'yi ocak ayında geri istediğini yazmıştı.



