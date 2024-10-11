Jose Mourinho'nun En Nesyri kararı!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, beklentileri bir türlü karşılayamayan En Nesyri hakkında kararını net bir şekilde ifade etti.
Faslı oyuncu En Nesyri'ye taliplerin olması, yönetimi bir karar vermeye itecek gibi duruyordu.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Faslı forvet, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak En-Nesyri, şu ana kadar bekleneni veremedi. Rekabette Dzeko'nun gerisinde kalan başarılı oyuncun, 11 maçta 1 gol atabildi.
ESKİ TAKIMI DEVREDE
En-Nesyri konusunda sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, eski takımı Sevilla'nın En-Nesyri'yi ocak ayında geri istediğini yazmıştı.
MOURINHO'NUN GÖRÜŞÜ BELLİ OLDU
Gol yollarındaki sıkıntısı sonrası eski forvetini yeniden kadroya katmak isteyen Sevilla'nın ilgisine rağmen Jose Mourinho'nun, transferde 1 numaralı isteği olan Faslı forvete inancını kaybetmediği ve kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
Faslı oyuncu En Nesyri'ye taliplerin olması, yönetimi bir karar vermeye itecek gibi duruyordu.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Faslı forvet, 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak En-Nesyri, şu ana kadar bekleneni veremedi. Rekabette Dzeko'nun gerisinde kalan başarılı oyuncun, 11 maçta 1 gol atabildi.
ESKİ TAKIMI DEVREDE
En-Nesyri konusunda sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, eski takımı Sevilla'nın En-Nesyri'yi ocak ayında geri istediğini yazmıştı.
MOURINHO'NUN GÖRÜŞÜ BELLİ OLDU
Gol yollarındaki sıkıntısı sonrası eski forvetini yeniden kadroya katmak isteyen Sevilla'nın ilgisine rağmen Jose Mourinho'nun, transferde 1 numaralı isteği olan Faslı forvete inancını kaybetmediği ve kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.