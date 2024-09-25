Jose Mourinho'nun Dusan Tadic kararı!

UEFA Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe akşam Ülker Stadyumu'nda Union SG'yi ağırlayacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşmanın hücum kurgusunda radikal değişiklikler yapabilir.
İRFAN CAN KAHVECİ 11'E
Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi karşılaşmada ilk 11'de başlatacak. Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçı öncesi yaptığı açıklamada milli futbolcunun bu maçta oynayacağını söyledi.
MEVKİLER DEĞİŞİYOR!
Tadic'i solda oynattığı için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Portekizli hoca, Sırp futbolcuyu ise yeniden sola çekecek. Szymanki'nin ise 10 numara pozisyonuna geri döneceği belirtildi.
EDIN DZEKO KULÜBEYE
Jose Mourinho'nun Dzeko'yu ise kulübeye çekmeyi düşündüğü aktarıldı.
iLERİ UÇTA NESYRİ!
Union SG karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ileri ucunda Youssef En-Nesyri'nin olması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşmanın hücum kurgusunda radikal değişiklikler yapabilir.
İRFAN CAN KAHVECİ 11'E
Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi karşılaşmada ilk 11'de başlatacak. Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçı öncesi yaptığı açıklamada milli futbolcunun bu maçta oynayacağını söyledi.
MEVKİLER DEĞİŞİYOR!
Tadic'i solda oynattığı için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Portekizli hoca, Sırp futbolcuyu ise yeniden sola çekecek. Szymanki'nin ise 10 numara pozisyonuna geri döneceği belirtildi.
EDIN DZEKO KULÜBEYE
Jose Mourinho'nun Dzeko'yu ise kulübeye çekmeyi düşündüğü aktarıldı.
iLERİ UÇTA NESYRİ!
Union SG karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ileri ucunda Youssef En-Nesyri'nin olması bekleniyor.