Jose Mourinho'nun Dusan Tadic kararı!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Union SG ile karşılaşacak. Derbi yenilgisi sonrası Mourinho'nun hücum planında değişiklik yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'nun Dusan Tadic kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 11:59
Son güncelleme 25 Eylül 2024 16:28
UEFA Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe akşam Ülker Stadyumu'nda Union SG'yi ağırlayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşmanın hücum kurgusunda radikal değişiklikler yapabilir.

İRFAN CAN KAHVECİ 11'E

Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi karşılaşmada ilk 11'de başlatacak. Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçı öncesi yaptığı açıklamada milli futbolcunun bu maçta oynayacağını söyledi.

MEVKİLER DEĞİŞİYOR!

Tadic'i solda oynattığı için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Portekizli hoca, Sırp futbolcuyu ise yeniden sola çekecek. Szymanki'nin ise 10 numara pozisyonuna geri döneceği belirtildi.

EDIN DZEKO KULÜBEYE

Jose Mourinho'nun Dzeko'yu ise kulübeye çekmeyi düşündüğü aktarıldı.

iLERİ UÇTA NESYRİ!

Union SG karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ileri ucunda Youssef En-Nesyri'nin olması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery