Jose Mourinho'nun dileği gerçekleşti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, EURO24'te oynayan oyuncuları için söylediği, "Umarım erken gelirler" sözü gerçekleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'nun dileği gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 08:20
Jose Mourinho'nun EURO 2024'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar" demişti.

3 İSİM DÖNÜYOR

Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.



3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery