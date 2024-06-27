Jose Mourinho'nun dileği gerçekleşti

Jose Mourinho'nun EURO 2024'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar" demişti.
3 İSİM DÖNÜYOR
Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.
3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.
3 İSİM DÖNÜYOR
Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.
3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.
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