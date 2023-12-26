Jose Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Merih Demiral ile ilgileniyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın ara transfer döneminde savunmanın ortasına takviye yapmayı planladığı ve takip edilen isimlerden birinin de Al Ahli'den Merih Demiral olduğu kaydedildi.



YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI



Jose Mourinho'nun ekibinin, Merih'in Atalanta'dan Ahli'ye transferinden önce de milli futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Roma'nın, ara transferde döneminde savunma hattına takviyesi planı sonrası 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



İtalya Serie A'da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen Merih Demiral'ın Çizme'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.



Merih Demiral, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atalanta'dan Ah-Ahli'ye transfer olmuştu. Milli oyuncunun, Suudi Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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