Jose Mourinho: 'Lille maçında olmayacak'

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.
3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.
3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.