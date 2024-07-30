Jose Mourinho: "Lille maçında olmayacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Lille maçında olmayacak'
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30 Temmuz 2024 22:36
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 23:50
Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.

3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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