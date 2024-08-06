Jose Mourinho, Lille'in zayıf noktasını çözdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho rakibi detaylı şekilde analiz etti ve öğrencilerine son uyarılarını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, sakatlığı bulunan Fred'in yokluğunda daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacak.
ZAYIF YÖNLERİNİ BULDU
Mourinho, rakibin merkezinin problemli olduğunu ve zayıf yönlerinin orta saha olduğunu vurguladı.
Hücum varyasyonları üzerinde özellikle duran Portekizli teknik adam, birçok atağı Tadic'in merkeze kaymasıyla orta alandan gerçekleştirmeyi planlıyor.
Sarı-Lacivertliler, sakatlığı bulunan Fred'in yokluğunda daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacak.
ZAYIF YÖNLERİNİ BULDU
Mourinho, rakibin merkezinin problemli olduğunu ve zayıf yönlerinin orta saha olduğunu vurguladı.
Hücum varyasyonları üzerinde özellikle duran Portekizli teknik adam, birçok atağı Tadic'in merkeze kaymasıyla orta alandan gerçekleştirmeyi planlıyor.