Jose Mourinho, Lille'in zayıf noktasını çözdü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu akşam Lille ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Fransız takımına karşı uygulayacağı taktiği belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho, Lille'in zayıf noktasını çözdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2024 10:35
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho rakibi detaylı şekilde analiz etti ve öğrencilerine son uyarılarını yaptı.

Sarı-Lacivertliler, sakatlığı bulunan Fred'in yokluğunda daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacak.



ZAYIF YÖNLERİNİ BULDU

Mourinho, rakibin merkezinin problemli olduğunu ve zayıf yönlerinin orta saha olduğunu vurguladı.

Hücum varyasyonları üzerinde özellikle duran Portekizli teknik adam, birçok atağı Tadic'in merkeze kaymasıyla orta alandan gerçekleştirmeyi planlıyor.  

 
 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery