Jose Mourinho kendi rekorunu kırdı, Okan Buruk'u geçemedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.
Portekizli teknik adam, meslekdaşı Okan Buruk'un çalıştırdığı ezeli rakibi Galatasaray'ın tam 5 puan gerisinde kaldı...
61 yaşındaki Jose Mourinho, bu sezon topladığı 26 puanla kendi rekorunu kırdı. Fenerbahçe teknik direktörü, son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.
Sarı-lacivertliler'in hocası, 2014- 2015 sezonunda 29 puan toplamıştı. O sezondan sonra en çok puan topladığı sezonu Fenerbahçe ile yaşıyor.
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den önce Roma kariyerinde İtalya Ligi'nde 3 sezonda ilk 11 haftalar itibarıyla 22 puanı geçemedi. İspanyol devi Real Madrid'le 2012-2013 sezonunda ise İspanya Ligi'nde ilk 11 maçta 23 puan topladı.
Sarı-lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, saha içindeki tercihleri ve saha dışındaki söylemleri ile zaman zaman tartışılsa da en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atarak dikkatleri çekmeyi başardı.
MOURINHO'NUN SEZON BAŞLANGIÇLARI
2024-25 Fenerbahçe Türkiye 26
2023-24 Roma İtalya 17
2022-23 Roma İtalya 22
2021-22 Roma İtalya 18
2020-21 Tottenham İngiltere 24
2017-18 M.United İngiltere 23
2016-17 M.United İngiltere 18
2014-15 Chelsea İngiltere 29
2013-14 Chelsea İngiltere 21
2012-13 R.Madrid İspanya 23
Portekizli teknik adam, meslekdaşı Okan Buruk'un çalıştırdığı ezeli rakibi Galatasaray'ın tam 5 puan gerisinde kaldı...
61 yaşındaki Jose Mourinho, bu sezon topladığı 26 puanla kendi rekorunu kırdı. Fenerbahçe teknik direktörü, son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.
Sarı-lacivertliler'in hocası, 2014- 2015 sezonunda 29 puan toplamıştı. O sezondan sonra en çok puan topladığı sezonu Fenerbahçe ile yaşıyor.
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den önce Roma kariyerinde İtalya Ligi'nde 3 sezonda ilk 11 haftalar itibarıyla 22 puanı geçemedi. İspanyol devi Real Madrid'le 2012-2013 sezonunda ise İspanya Ligi'nde ilk 11 maçta 23 puan topladı.
Sarı-lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, saha içindeki tercihleri ve saha dışındaki söylemleri ile zaman zaman tartışılsa da en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atarak dikkatleri çekmeyi başardı.
MOURINHO'NUN SEZON BAŞLANGIÇLARI
2024-25 Fenerbahçe Türkiye 26
2023-24 Roma İtalya 17
2022-23 Roma İtalya 22
2021-22 Roma İtalya 18
2020-21 Tottenham İngiltere 24
2017-18 M.United İngiltere 23
2016-17 M.United İngiltere 18
2014-15 Chelsea İngiltere 29
2013-14 Chelsea İngiltere 21
2012-13 R.Madrid İspanya 23