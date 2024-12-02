Jose Mourinho: "Kazanmak zorundasınız"

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Kazanmak zorundasınız'
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02 Aralık 2024 07:59
Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Slavia Prag'ı deplasmanda devirerek, ilk 8 umudunu devam ettiren Fenerbahçe, lige döndü. Sarı lacivertlilerde sıradaki rakip, son haftaların formda takımı Gaziantep FK.

Ülker Stadı'ndaki mücadelede tek hedef; sahadan 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. Teknik direktör Jose Mourinho, tüm planlarını da galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe, Gaziantep'i de devirirse ligdeki son 5 maçını da kazanmış olacak.

"KAZANMAK ZORUNDASINIZ"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü taktik idmanda öğrencilerini uyardığı ve "Yorgunluk, rehavet gibi bahaneler kabul etmiyorum. Herkes çıkacak elinden gelenin en iyisini yapacak. Fenerbahçe formasının hakkını verecek. Taraftarın önünde kazanmak zorundasınız" dediği belirtildi.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ


Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri



 
 

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