Jose Mourinho, İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho İstanbul'da attığı her adım sadece Türk medyası tarafından değil, dünya basınınca da yakından takip edildi. Mourinho, zorlu sezon öncesi son kez kısa bir tatile çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho, İstanbul'u salladı
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05 Haziran 2024 11:38
Jose Mourinho... Futbol dünyasının son 20 yıldaki en popüler ve en başarılı teknik adamlarından biri. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Mourinho, imza için gelip sadece 2 gün kaldığı İstanbul'u adeta salladı. 61 yaşındaki teknik adam, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Finali'nde yorumculuk yaptıktan sonra pazar günü özel uçakla İstanbul'a geldi.

EN UZUN BASIN TOPLANTISI

Havalimanında yüzlerce taraftarın karşıladığı dünyaca ünlü çalıştırıcı helikopterle kalacağı otele geçti. Buradan özel tekneyle boğaz turu yapıp, 35 bin taraftarın önünde imza atmak için Ülker Stadı'na geçti. Her adımı dünya medyasınca takip edilen Jose Mourinho, İstanbul'daki ikinci gününe, yeni evi olan Samandıra Tesisleri'ni gezip, bilgi alarak başladı. Ardından, "Futbol kariyerimde daha önce bu kadar uzun olmamıştı" dediği basın toplantısına katıldı.

ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Mourinho, Ali Koç, Branco ve diğer yöneticilerle transfer zirvesi düzenledi. Portekizli teknik adam, zorlu ve uzun sezon öncesi son kez kısa bir tatil yapmak için dün özel bir uçakla Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun İstanbul'da geçirdiği sadece 2 günlük süre bile, bundan sonra yaratacağı etkiyi net bir şekilde gösterdi. 

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