Jose Mourinho: 'İki tane maç vardı!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrası konuştu.
Mourinho'nun sözleri şu şekilde:
"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."
Mourinho'nun sözleri şu şekilde:
"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."
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