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Jose Mourinho: "İki tane maç vardı!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

calendar 26 Mayıs 2025 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho: 'İki tane maç vardı!'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."


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