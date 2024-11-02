Jose Mourinho: 'İddiamızı gösterelim'

Fenerbahçe 'nin Portekizli teknik direktörü, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi Sarı Lacivertli oyuncuları uyararak, "dedi.

Jose Mourinho, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maç için takımını hem taktiksel olarak hem de mental anlamda hazırlamak için ekibiyle birlikte elinden geleni yapıyor. Tecrübeli hoca, teknik konular için ayrı, motivasyon için ayrı toplantılar düzenliyor.



Mourinho'nun, geçen sezon Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan maçı takımla birlikte izlediği öğrenildi. Dünyaca ünlü çalıştırıcının, yaşananların geride kaldığına vurgu yapıp, "Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın" uyarısında bulundu.



"İDDİAMIZI GÖSTERELİM"



Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, ligde bu haftayı BAY geçecek. Sarı-Lacivertililer, Trabzon deplasmanında sahaya çıkarak, ezeli rakibiyle maç sayısını eşitleyecek. Mourinho'nun, Sarı Kırmızılıların haftayı BAY geçmesiyle ilgili olarak öğrencilerine, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Trabzon'da kazanarak rakibimizle aramızdaki puan farkını 5'e düşürmemiz şart. Böylece şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterebiliriz" dediği kaydedildi.



"HAZIR OLAN OYNAR"





Portekizli çalıştırıcı, Trabzon'da alınacak galibiyetin, sonrasında Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için de kendilerine moral sağlayacağını altını çizdi. Mourinho'nun son olarak öğrencilerinin form durumunu överek, "Son iki maçımızda kadro tercihlerimde oynayan herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra da hazır olanlar formayı giyip mücadelelerine devam edecek" sözlerini sarf ettiği belirtildi.



