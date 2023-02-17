Jose Mourinho için PSG iddiası!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için Paris Saint Germian iddiası geldi.



Daha önce bazı oyuncuların mevcut teknik adam Christophe Galtier'in PSG seviyesinde bir teknik adam olmadığını düşündükleri belirtilmişti.



Bununla birlikte PSG yönetimi, işlerin iyi gitmemesi ihtimalini düşünerek harekete geçti.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG'nin futbol danışmanı Luis Campos, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü.



Portekizli teknik adamın adı, her teknik adam değişikliğinde Fransız ekibiyle anılıyor ancak somut bir adım atılmıyordu. Haberde Campos ile Mourinho'nun iyi bir ilişkisi olduğu ve bu kez önemli adımların atılabileceği belirtildi.



Ayrıca, PSG Başkanı ile Roma'nın sahibi Dan Friedkin'in de iyi ilişkiye sahip olduğu aktarıldı.



Mourinho'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.





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