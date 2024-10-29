'Jose Mourinho, huzuru evde buldu'

Fenerbahçe, çift forvet oynadığı maçta Bodrum FK'yi santrforları Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 yendi. 20 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler rakip ceza sahasına en çok girdiği ve en yüksek topa sahip olma yüzdesini gerçekleştirdiği maçı oynadı.



Jose Mourinho'nun Samsunspor deplasmanından sonra aldığı bu skor için "Evinde huzuru buldu" yorumu yapıldı.



Observador: "Yenilgiye benzer beraberliklerin ardından kırılgan Bodrum için fazla bir şeye ihtiyaç duymadılar. Bu zaferle Mourinho evinde huzuru buldu. Manchester United maçının röportajında olduğu gibi toplantıda ustalık sınıfından sergi verdi."



Rtp: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe kritik haftada yapmadı. Galatasaray ve Beşiktaş maçını rahat takip eder."



Ojogo: "Mourinho'nun imzasını taşıyan F.Bahçe geçici de olsa yeniden podyuma çıktı. Nesyri ve Dzeko zafere taşıdı."



Jnpt: "Jose Mourinho zafere geri döndü. Podyuma göz kırptı."







Liverpool efsanesi Jamie Carragher'dan Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho göndermesi. Arsenal'in 2-2 berabere kaldığı maç sonrası skoru korumaya çalışan Arteta'nın oyun sistemini eleştiren Carragher, "Mikel Arteta'nın yeni Pep Guardiola olmasını bekliyordum ama o Jose Mourinho benzemeye başladı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de 8 karşılaşmada 6 kez ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat, rating ölçümlerinde 3'üncü kez maçın en iyi oyuncusu seçildi. Faslı orta saha; 'Topla buluşma: 111, isabetli pas: 91, asist: 1, pas yüzdesi: 89.2, sahipsiz top kazanma: 10' istatistikleriyle Bodrum karşısında da sahanın en iyisi oldu, bu sezonun pas isabet rekorunu kırdı.Arjantin basını, Boca Juniors'un 21 yaşındaki orta saha Cristian Medina için F.Bahçe'ye olumlu yanıt verdiğini ancak 3 yıllık taksit konusunda halen sorun olduğunu yazdı. Medina'yı kupa maçında oynatmayan Boca, ödenecek ücretin peşin olmasını istiyor.