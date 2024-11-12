Jose Mourinho: 'Her maç zor ama hepsini kazanmalıyız'

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 3-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem de oyuncular beklenen reaksiyonu gösterdi, 4-0'lık farklı galibiyetle kara bulutları hemen dağıttı.
Hollanda deplasmanında hem Teknik Direktör Jose Mourinho cezası nedeniyle tribündeydi, hem de sahaya çıkan futbolcular arasında iletişim sorunu boy gösterdi. Portekizli çalıştırıcının yaptığı hamleler de sonuç vermeyince sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin toparlanıp ayağa kalkması için önünde iki gün vardı. Mourinho öğrencileriyle yaptığı her toplantıda, Manchester United ve Trabzonspor maçlarındaki reaksiyonu örnek göstererek, "Alkmaar maçını unutup önümüze bakmalıyız. Her maç zor ve biz hepsini kazanmalıyız. Şimdi Sivasspor maçına odaklanın" dedi.
MERT HAKAN TAKIM ARKADAŞLARIYLA TOPLANTI YAPTI
Kaptanlar Dzeko, Tadic ve Mert Hakan Yandaş da saha içinde mücadele etmelerinin üzerinde durdu. Yandaş, maçın ardından yaptığı konuşmada, "Futbolda artık ne yaş, ne kalite var. AZ çok genç olabilir, ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bu maçtaki gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli" ifadelerini kullanarak nasıl ayağa kalktıklarını da bir anlamda açıkladı.
Hollanda deplasmanında hem Teknik Direktör Jose Mourinho cezası nedeniyle tribündeydi, hem de sahaya çıkan futbolcular arasında iletişim sorunu boy gösterdi. Portekizli çalıştırıcının yaptığı hamleler de sonuç vermeyince sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin toparlanıp ayağa kalkması için önünde iki gün vardı. Mourinho öğrencileriyle yaptığı her toplantıda, Manchester United ve Trabzonspor maçlarındaki reaksiyonu örnek göstererek, "Alkmaar maçını unutup önümüze bakmalıyız. Her maç zor ve biz hepsini kazanmalıyız. Şimdi Sivasspor maçına odaklanın" dedi.
MERT HAKAN TAKIM ARKADAŞLARIYLA TOPLANTI YAPTI
Kaptanlar Dzeko, Tadic ve Mert Hakan Yandaş da saha içinde mücadele etmelerinin üzerinde durdu. Yandaş, maçın ardından yaptığı konuşmada, "Futbolda artık ne yaş, ne kalite var. AZ çok genç olabilir, ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bu maçtaki gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli" ifadelerini kullanarak nasıl ayağa kalktıklarını da bir anlamda açıkladı.