Jose Mourinho: "Gruptan çıkmaları bile sürprizdi"

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, 2018 Dünya Kupası'nda İspanya ve Rusya arasında oynanan karşılaşma sonrası değerlendirme yaptı.



İşte Mourinho'nun değerlendirmeleri:



"Herkesin tahmin etmediği sonuçla biten bir maç oldu, Rusya Milli Takımı herkesi çok şaşırttı. Çok eleştirilen bir takım olmalarına rağmen rakiplerinin üstesinden geldiler, onların gruptan çıkması bile bir sürpriz olarak değerlendirilebilir."



"RUSYA ZİHİNSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜYDÜ"



"Bu akşam Rusya takımında inanılmaz bir savaşma ruhu vardı. Rusya'nın teknik direktörü taktiksel olarak çok doğru bir oyun planı ile sahaya çıktı ve defansif bir oyun üzerinden maçı istediği gibi kontrol etti. Penaltı atışlarında zihinsel olarak çok güçlüydü Rusya, her oyuncusu çok konsantreydi."



