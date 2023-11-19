Jose Mourinho gözünü İngiltere'ye çevirdi

İtalya Serie A'ya bu sezon istediği gibi başlayamayan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.



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Serie A'da bu sezon 12 maçta yalnızca 18 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Roma, şampiyonluk yarışına dahil olmak için kollarını sıvadı.



Calciomercato'da yer alan habere göre Roma'nın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho gözünü Arsenal forması giyen Jakub Kiwior, Chelsea'de forma giyen Malang Sarr ve Trevoh Chalobah'a çevirdi.



Arsenal'de bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan genç stoper Jakub Kiwior için Jose Mourinho transferin gerçekleştirilmesi için yönetime bilgi verdi.



MALANG SARR KADROYA GİREMEDİ



Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da geçiren Malang Sarr bu sezon Chelsea ile kadroya giremedi.



Trevoh Chalobah'ın adı ise sezon başında Bayern Münih çokça anılsa da transfer gerçekleşmemişti ve takımda kalmıştı.





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