Jose Mourinho, gol çalıştıracak!

Fenerbahçe, Bodrum'u 2-0 yenerken farklı galibiyeti kaçırdı. Manchester United maçında olduğu gibi kaçırılan inanılmaz goller Jose Mourinho'nun sinirlerini bozdu.
Portekizli hoca, Bodrum maçında 2-0'dan sonra Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Mert Hakan gibi fazla şans bulamayan oyuncuları sahaya sürdü. Mourinho maç sonrasında yaptığı konuşmada, "Tüm oyuncuları hazır tutmak için skoru erken bulmalıyız. Potansiyelimiz var ama bunu göstermek için gol vuruşları çalışmalıyız" dedi.
"BUNLARA DİKKAT EDELİM"
Mourinho artık idmanlarda özel kanat organizasyonları, duran top çalıştırması ve son vuruş denemeleri yaptıracak. Şampiyonluğun tüm kadroyu en verimli şekilde kullanmaktan geçtiğine vurgu yapan Mourinho, Trabzon maçının taktiğini de hazırlamaya başladı. Osayi ve Maximin'e, "Ayağınızda çok top tutuyor, şut atmanız gerekirken pas, pas atmanız gerekirken şut atıyorsunuz. Bunlara dikkat edelim" dediği öğrenildi. Dzeko'dan vazgeçmeyen Jose, Nesyri'nin de kenar ortalarıyla ve defans arkasına atılan toplarla beslenmesini istedi.
Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrasında, "Cenk Tosun çok çalışıyor. Cenk ve Oğuz Aydın gibi bazı oyunculara yeterince süre veremediğim için üzgünüm" demişti. Cenk Tosun 5 maç aradan sonra Bodrum maçıyla formasına kavuştu. Bodrum maçında oynayan Cenk ve Oğuz Aydın forma giymek için daha çok çalışacaklarını söyledi.
Portekizli hoca, Bodrum maçında 2-0'dan sonra Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Mert Hakan gibi fazla şans bulamayan oyuncuları sahaya sürdü. Mourinho maç sonrasında yaptığı konuşmada, "Tüm oyuncuları hazır tutmak için skoru erken bulmalıyız. Potansiyelimiz var ama bunu göstermek için gol vuruşları çalışmalıyız" dedi.
"BUNLARA DİKKAT EDELİM"
Mourinho artık idmanlarda özel kanat organizasyonları, duran top çalıştırması ve son vuruş denemeleri yaptıracak. Şampiyonluğun tüm kadroyu en verimli şekilde kullanmaktan geçtiğine vurgu yapan Mourinho, Trabzon maçının taktiğini de hazırlamaya başladı. Osayi ve Maximin'e, "Ayağınızda çok top tutuyor, şut atmanız gerekirken pas, pas atmanız gerekirken şut atıyorsunuz. Bunlara dikkat edelim" dediği öğrenildi. Dzeko'dan vazgeçmeyen Jose, Nesyri'nin de kenar ortalarıyla ve defans arkasına atılan toplarla beslenmesini istedi.
Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrasında, "Cenk Tosun çok çalışıyor. Cenk ve Oğuz Aydın gibi bazı oyunculara yeterince süre veremediğim için üzgünüm" demişti. Cenk Tosun 5 maç aradan sonra Bodrum maçıyla formasına kavuştu. Bodrum maçında oynayan Cenk ve Oğuz Aydın forma giymek için daha çok çalışacaklarını söyledi.