Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.