Jose Mourinho: "Fenerbahçe, Türkiye'de engelleniyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz kanalı TNT'ye verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Fenerbahçe, Türkiye'de engelleniyor'
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24 Ekim 2024 16:32
Son güncelleme 24 Ekim 2024 16:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları maç öncesinde Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın hakem kararları nedeniyle son on yıldır şampiyon olamadığını açıkladı.
 
İngiliz kanalı TNT'ye röportaj veren Jose Mourinho, Türkiye'de Fenerbahçe'nin hakem kararlarından ciddi şekilde sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
 
Samsunspor deplasmanında skorun 2-2 olduğu sırada İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını söyleyen Jose Mourinho "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı." ifadelerini kullandı.
 
Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." diyerek sarı-lacivertlilerin hakem kararlarıyla şampiyonluk yarışlarında engellendiğine vurgu yaptı.
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