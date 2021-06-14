Jose Mourinho: 'Eriksen için ağladım'

Yeni sezonda Serie A ekibi Roma'nın başında sahne alacak olan Jose Mourinho, Danimarka - Finlandiye maçında fenalaşan ve kalp masajıyla hayata turunan Christian Eriksen hakkında açıklamalarda bulundu.Eriksen'in hayatta kalmasına sevindiğini söyleyen Jose Mourinho, "Eriksen'in hayatta kalması mutluluktur. Neler olduğunu düşünmeden duramıyorum. Onun başına gelenler futboldan daha önemliydi ama aynı zamanda sporumuzun güzel değerlere sahip olduğunu da gösterdi. Sevgi, dayanışma, aile ruhu... Sadece kendi ailesi değil futbol ailesiyle de ilgiliydi, futbol insanları bir araya getirir." dedi.Deneyimli futbol adamı ayrıca, "Eriksen için dua ettim, çok ağladım. Eminim ki milyonlarda insan aynısını yaptı. İnanıyorum ki futbol bizi birleştiriyor. Futbol, yanlış nedenlerle de olsa insanları birbirine yaklaştırdı. Şimdi hepimiz gelecek iyi haberlere sevinmeliyiz" ifadelerine yer verdi.