Jose Mourinho: "En iyi günleri geçti' dedikleri zaman 3 kupa aldım"

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'En iyi günleri geçti' dedikleri zaman 3 kupa aldım'
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07 Aralık 2020 20:06
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, kariyerinin düşüşte olduğu yorumlarına tepki gösterdi ve oyun stili için yapılan eleştirileri de yanıtladı.

Manchester United'da olduğu dönemde düşüşte olduğunu söyleyenlere cevap veren Mourinho, "En iyi günlerimin geçtiğini söylediler, 3 kupa birden kazandım. En iyi günlerimin geçtiği sezon Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Lig Kupası aldım. Bunları en iyi günlerimin geride kaldığı sezon yaptım. Peki diğerleri ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Topu rakibe verdikleri için eleştirilmelerine de kızan Jose, "Topla oynama yüzdesini futbolun felsefecileri tartışsın. Beni ilgilendiren tek soru var: 'Topla ne yapıyorsun?'" diye konuştu.

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı, 11 hafta sonunda Premier Lig'de 24 puanla zirvede yer alıyor.



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