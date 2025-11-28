28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
0-02'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-03'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Jose Mourinho, Dybala'yı istiyor!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'dan eski oyuncusu Paulo Dybala'nın transferini istiyor.

calendar 28 Kasım 2025 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski oyuncusu Paulo Dybala'yı istiyor.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre, Mourinho, Roma'da birlikte çalıştığı Dybala'yı Benfica'da da görmek istiyor.

Roma forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
