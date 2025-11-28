Jose Mourinho, Dybala'yı istiyor!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski oyuncusu Paulo Dybala'yı istiyor.



CNN Portekiz'de yer alan habere göre, Mourinho, Roma'da birlikte çalıştığı Dybala'yı Benfica'da da görmek istiyor.



Roma forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



