Jose Mourinho: 'Dünyanın en iyisi benim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, West Ham United'a 2-1 mağlup olmalarının ardından flaş açıklamalarda bulundu.



Mourinho; takımının sezon başında üst sıralarda yer alırken, son haftalarda orta sıralara gerilemesi ile alakalı gelen "Yönetim tarzınızı gözden geçirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır, hiç de bile. Sıfır. Bazen skorlar, futboldaki birden fazla durumun sonucudur. Ben ve antrenör ekibim, dünyanın en iyisiyiz." cevabını verdi.



Jose Mourinho'nun Tottenham'ı 24 maç sonunda 36 puanla 9. sırada yer alıyor.



