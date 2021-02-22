Jose Mourinho: "Dünyanın en iyisi benim"

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, yine kendine has yorumlarıyla gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Dünyanın en iyisi benim'
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22 Şubat 2021 18:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, West Ham United'a 2-1 mağlup olmalarının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Mourinho; takımının sezon başında üst sıralarda yer alırken, son haftalarda orta sıralara gerilemesi ile alakalı gelen "Yönetim tarzınızı gözden geçirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır, hiç de bile. Sıfır. Bazen skorlar, futboldaki birden fazla durumun sonucudur. Ben ve antrenör ekibim, dünyanın en iyisiyiz." cevabını verdi.

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı 24 maç sonunda 36 puanla 9. sırada yer alıyor.



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