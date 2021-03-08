Jose Mourinho: "Defansif diyorlar, 100 gol atmışız"

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Defansif diyorlar, 100 gol atmışız'
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08 Mart 2021 17:47
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, takımlarını "defansif" olarak eleştirenlere ironik bir yanıt verdi.

Bu sezon toplamda 100 gole geldiklerini kaydeden Portekizli teknik adam, "Bana verilen istatistikler doğruysa, bu sezon 100 gole ulaşmışız. Defansif, negatif bir takım için kötü değil, değil mi? Bizim için iyi bir hafta oldu, 3 maçta 9 puan aldık. Olabildiğince çok maç kazanmak zorundayız. Avrupa Ligi'ni de unutmayı reddediyorum, her maç bizim için önemli." dedi.

Tottenham, üst üste kazandığı 3 maçın ardından Premier Lig'de 45 puanla, 4. sıradaki Chelsea'nin 2 puan gerisinde 6. basamakta yer aıyor.



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