Jose Mourinho'dan takıma motivasyon mesajı!

Lige verilen arada 4 günlük iznin futbolcularının motivasyonunu etkilemesinden çekinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünkü idmanda bu endişesini öğrencileri ile paylaştı.
'BU BİZE BİR MOTİVASYON KAYBI OLARAK DÖNMEMELİ'
Milli araların takımlar için zor bir sürece dönüştüğüne dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Takım olarak bu zorluğu pek çok ekipten fazla yaşayacağız. 13 oyuncumuz bu nedenle aramızda olamayacak. Bu bize bir motivasyon kaybı olarak dönmemeli. Tam aksine, forma şansı bulamayanlar için bir anlamda şansa dönüşmeli" ifadelerini kullandı.
'BAŞARILARLA KARŞILIK VERMELİYİZ'
Jose Mourinho, "Süper Lig maçlarının yanı sıra formatı değişen ve maç sayısı artan Avrupa Ligi'nde de iddia sahibi olduğumuzu göstermeliyiz. Bu dönem zarfında sizlere büyük bir yük binecek. Ancak kalitenizin bu zorluğun altından kalkmanız için yeterli olduğuna inanıyorum. Büyük bir camia ve futbola gönül veren milyonların gözü sezon boyunca üzerimizde olacak. Onların bu fedakârlığına bizler de kazanacağımız başarılarla karşılık vermeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.
'BU BİZE BİR MOTİVASYON KAYBI OLARAK DÖNMEMELİ'
Milli araların takımlar için zor bir sürece dönüştüğüne dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Takım olarak bu zorluğu pek çok ekipten fazla yaşayacağız. 13 oyuncumuz bu nedenle aramızda olamayacak. Bu bize bir motivasyon kaybı olarak dönmemeli. Tam aksine, forma şansı bulamayanlar için bir anlamda şansa dönüşmeli" ifadelerini kullandı.
'BAŞARILARLA KARŞILIK VERMELİYİZ'
Jose Mourinho, "Süper Lig maçlarının yanı sıra formatı değişen ve maç sayısı artan Avrupa Ligi'nde de iddia sahibi olduğumuzu göstermeliyiz. Bu dönem zarfında sizlere büyük bir yük binecek. Ancak kalitenizin bu zorluğun altından kalkmanız için yeterli olduğuna inanıyorum. Büyük bir camia ve futbola gönül veren milyonların gözü sezon boyunca üzerimizde olacak. Onların bu fedakârlığına bizler de kazanacağımız başarılarla karşılık vermeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.