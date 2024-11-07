Jose Mourinho'dan öğrencilerine: "Size güveniyorum

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası nedeniyle AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak olan Jose Mourinho, maç öncesi öğrencileriyle toplantı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan öğrencilerine: 'Size güveniyorum
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07 Kasım 2024 13:04
Son güncelleme 07 Kasım 2024 13:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Kolay bir maç olmayacağını öğrencilerine anlatan deneyimli hoca, "Manchester United maçını çok istesek de galibiyetle sonuçlandıramadık. Bugün Hollanda'dan mutlaka 3 puanla dönelim. Kolay bir rakibe karşı oynamayacağız. Lig aşamasını istediğimiz yerde bitirebilmemiz için bu maçı kazanmamız çok önemli. Bugün kulübede olamayacak olsam da her zaman arkanızdayım ve size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.




 


 

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