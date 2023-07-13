Jose Mourinho'dan Morata'ya kanca!

UEFA Avrupa Ligi'nin son finalisti Roma transfer çalışmalarını sürdürüyor. Santrfor arayışlarını sürdüren İtalyan devi, Jose Mourinho'nun isteği üzerine Alvaro Morata'ya yöneldi.



Sky Sport'un haberine göre; Tammy Abraham'ın yanına yeni bir santrfor eklemek isteyen Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'nın transfer edilmesini istedi.



Uygun fiyatlı bir transfer gerçekleştirmek isteyen Roma'nın bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.



SERBEST KALMA MADDESİ



Öte yandan yıldız golcünün sözleşmesinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İspanyol oyuncu Alvaro Morata'nın çevresi, Morata'nın serbest kalma maddesinin 10 milyon euro olduğunu iddia ederken, Atletico Madrid cephesi ise bu rakamın 21 milyon euro olduğunu belirtiyor.



3 TAKIM İLGİLİ



Haberde ayrıca Roma'nın yanı sıra İtalyan devi Milan ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ettifaq'ın da Morata için istekli olduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 45 maça çıkan Morata, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



