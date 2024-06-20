Jose Mourinho'dan milli isimlere özel tebrik

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun EURO 2024'te mücadele eden oyuncuları ile maçlar öncesi ve sonrasında görüşmeler gerçekleştirdiği ve hepsini tebrik ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan milli isimlere özel tebrik
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20 Haziran 2024 11:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, EURO 2024'te yer alan 8 futbolcusunu da mercek altına aldığı öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcı, sadece öğrencilerinin performansını takip etmiyor. Mou'nun, maçlardan önce ve sonra futbolcularını arayıp kendileriyle konuştuğu kaydedildi.

Dünyaca ünlü teknik adamın, A Milliler'in Gürcistan'ı 3-1 yendiği mücadele sonrasında da Ay-Yıldızlı formayı terleten Fenerbahçeli futbolcuları arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı. 



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