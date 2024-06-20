Jose Mourinho'dan milli isimlere özel tebrik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, EURO 2024'te yer alan 8 futbolcusunu da mercek altına aldığı öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı, sadece öğrencilerinin performansını takip etmiyor. Mou'nun, maçlardan önce ve sonra futbolcularını arayıp kendileriyle konuştuğu kaydedildi.
Dünyaca ünlü teknik adamın, A Milliler'in Gürcistan'ı 3-1 yendiği mücadele sonrasında da Ay-Yıldızlı formayı terleten Fenerbahçeli futbolcuları arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, sadece öğrencilerinin performansını takip etmiyor. Mou'nun, maçlardan önce ve sonra futbolcularını arayıp kendileriyle konuştuğu kaydedildi.
Dünyaca ünlü teknik adamın, A Milliler'in Gürcistan'ı 3-1 yendiği mücadele sonrasında da Ay-Yıldızlı formayı terleten Fenerbahçeli futbolcuları arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı.