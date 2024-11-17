Jose Mourinho'dan Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a tam not!

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe önceki gün Ülker Stadı'nda Zenit ile hazırlık maçı oynadı.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, resmi maçlarda az süre alan isimleri sahaya sürerken, performansları Portekizli çalıştırıcıyı sevindirdi.
LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN'A TAM NOT
Bu isimlerin başında ise Levent Mercan ile Oğuz Aydın geldi. İki futbolcu da sezon başında büyük beklentilerle alınmış, fakat çok fazla şans bulamamıştı. Hatta bu konuda tecrübeli teknik adam zaman zaman eleştirilmişti.
LEVENT MERCAN GOLÜNÜ ATTI
Süper Lig'de bugüne kadar sadece 10 dakika forma giyen Levent Mercan rakip ağları havalandırmayı başarırken, Mourinho da hemen oyuncusunun yayına koşmuştu. 90 dakika sahada kalan Mercan 61 kez topla buluştu. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca 79 pas denemesinde %93,3'lük yüksek bir isabet oranı tutturdu. Savunmada da başarılı işler yapan Mercan, 3 top kapma girişiminin ikisinden galip çıkarken, girdiği 6 ikili mücadelenin de dördünü kazandı.
OĞUZ AYDIN DA MAÇIN İYİLERİNDENDİ
Oğuz Aydın da maçın iyilerindendi. 85'te oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcu 50 kez topla buluştu, 28 pas denemesinde %89,3'lük isabet oranı tutturdu, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'undan galip çıktı.
MOURINHO MEMNUN KALDI
İki öğrencisinin performanslarından memnun olan Mourinho'nun milli aradan sonra Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a daha fazla süre vermeyi düşündüğü bildirildi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, resmi maçlarda az süre alan isimleri sahaya sürerken, performansları Portekizli çalıştırıcıyı sevindirdi.
LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN'A TAM NOT
Bu isimlerin başında ise Levent Mercan ile Oğuz Aydın geldi. İki futbolcu da sezon başında büyük beklentilerle alınmış, fakat çok fazla şans bulamamıştı. Hatta bu konuda tecrübeli teknik adam zaman zaman eleştirilmişti.
LEVENT MERCAN GOLÜNÜ ATTI
Süper Lig'de bugüne kadar sadece 10 dakika forma giyen Levent Mercan rakip ağları havalandırmayı başarırken, Mourinho da hemen oyuncusunun yayına koşmuştu. 90 dakika sahada kalan Mercan 61 kez topla buluştu. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca 79 pas denemesinde %93,3'lük yüksek bir isabet oranı tutturdu. Savunmada da başarılı işler yapan Mercan, 3 top kapma girişiminin ikisinden galip çıkarken, girdiği 6 ikili mücadelenin de dördünü kazandı.
OĞUZ AYDIN DA MAÇIN İYİLERİNDENDİ
Oğuz Aydın da maçın iyilerindendi. 85'te oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcu 50 kez topla buluştu, 28 pas denemesinde %89,3'lük isabet oranı tutturdu, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'undan galip çıktı.
MOURINHO MEMNUN KALDI
İki öğrencisinin performanslarından memnun olan Mourinho'nun milli aradan sonra Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a daha fazla süre vermeyi düşündüğü bildirildi.