Jose Mourinho'dan Levent Mercan'a ayrılık izni

Fatih Karagümrük'ten sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Levent Mercan, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Süre alamadığı için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanması bekleniyor.
Levent Mercan, Sivasspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 25 Ağustos'taki Çaykur Rizespor maçında 9 dakika sahada kalan Levent, Karagümrük formasıyla çıktığı 93 maçta ise 4 gol atıp 7 asist yapmıştı.
Süre alamadığı için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir Süper Lig kulübüne kiralanması bekleniyor.
Levent Mercan, Sivasspor maçının kadrosuna alınmamıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 25 Ağustos'taki Çaykur Rizespor maçında 9 dakika sahada kalan Levent, Karagümrük formasıyla çıktığı 93 maçta ise 4 gol atıp 7 asist yapmıştı.