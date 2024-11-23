Jose Mourinho'dan Kayseri uyarısı

Ligde çıktığı son 25 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, İstanbul'a 3 puanla dönerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
2024'ü kayıpsız kapatmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, Kayseri maçı öncesi takım toplantısında, "Artık daha güçlü mücadele etmeliyiz" vurgusu yaptı.
"SIRALAMADAKİ YERLERİ SİZİ ALDATMASIN"
Milli ara boyunca Kayserispor'u detaylı şekilde analiz eden Mourinho, oyuncularına "Rakibin sıralamadaki yeri sizi aldatmasın" uyarısı yaparken, "Zor bir sınav bizi bekliyor" dedi.
"GEREKSİZ HAREKETLERDEN KAÇININ"
Direnci yüksek bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Mourinho, son paslar ve son vuruşlar konusunda da oyuncularını ikaz etti. "Topla gereksiz hareketlerden kaçının. Bizim için en doğrusu gole en çabuk şekilde ulaşmak" dedi.
Deplasmanda 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayseri'de bu dereceyi geliştirerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
2024'ü kayıpsız kapatmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, Kayseri maçı öncesi takım toplantısında, "Artık daha güçlü mücadele etmeliyiz" vurgusu yaptı.
"SIRALAMADAKİ YERLERİ SİZİ ALDATMASIN"
Milli ara boyunca Kayserispor'u detaylı şekilde analiz eden Mourinho, oyuncularına "Rakibin sıralamadaki yeri sizi aldatmasın" uyarısı yaparken, "Zor bir sınav bizi bekliyor" dedi.
"GEREKSİZ HAREKETLERDEN KAÇININ"
Direnci yüksek bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Mourinho, son paslar ve son vuruşlar konusunda da oyuncularını ikaz etti. "Topla gereksiz hareketlerden kaçının. Bizim için en doğrusu gole en çabuk şekilde ulaşmak" dedi.
Deplasmanda 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayseri'de bu dereceyi geliştirerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.